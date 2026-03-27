Френсіс Воррен, менеджер Ітауми, у коментарі Boxing King Media прокоментував слова Усика. Він зазначив, що 39-річний українець як старший боєць піклується про молодого боксера.

Що Воррен сказав про Усика та Ітауму?

За словами Воррена, у заяві українського боксера не було нічого неповажно щодо Ітауми.

Я не кажу, що він уникає Мозеса, але, можливо, йому просто не підходить битися з 21-річним у його віці. Чи готовий він психологічно битися з 21-річним? Що Усик отримає від того, що ризикує своєю спадщиною, щоб битися з 21-річним? Можливо, в цьому вся суть. Чи відмовився б він від поясів, якби цей бій було санкціоновано? Хто знає?,

– сказав менеджер.

Воррен нагадав, що у 2024 році Усик відмовився від титулу IBF, щоб Даніель Дюбуа та Ентоні Джошуа могли поборотися за нього. Тому менеджер припустив, що подібна ситуація повториться.

За словами Воррена, Ітаума повинен довести свій рівень у поєдинку з Джермейном Франкліном, який 28 березня відбудеться у Манчестері.

"Можливо, він (Усик – 24 Канал) думає, що Мозесу потрібно трохи більше довести свою спроможність. Тож він має показати чудовий виступ в суботу та здобути свою версію титулу чемпіона світу. Можливо, одного дня ми побачимо велике об'єднання", – резюмував менеджер.

Що Ітаума казав про Усика?