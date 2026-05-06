Объединенного чемпиона мира из Украины опередил японец Наоя Иноуэ. Этот факт возмутил чемпиона WBO в полусреднем весе Девин Хейни, информирует Ring Magazine.
Что Хейни сказал о месте Усика в рейтинге The Ring?
Американский спортсмен назвал полной ерундой обновленный рейтинг. По словам Хейни, лидером должен быть дважды абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе – Усик.
Он также подчеркнул, что Наоя Иноуэ, который недавно одержал победу над Дзунто Накатани, не заслуживает быть лучшим. Американец объяснил, что Накатани – это не тот соперник, победа над которым могла вывести японца на вершину рейтинга.
Я считаю, что Усик все еще номер один. Подумайте об этом так: в прошлый раз у Накатани был тяжелый бой против Себастьяна Эрнандеса – парня, которого мы даже не знаем,
– заявил Девин.
Pound for Pound (p4p) – это рейтинг профессиональных боксеров, который составляется независимо от весовой категории. Он определяет, кто является лучшим бойцом планеты, сравнивая уровень мастерства боксеров. При формировании рейтинга учитываю целый комплекс факторов: завоеванные титулы, успешные выступления в нескольких дивизионах, уровень и качество соперников, профессиональный рекорд и тому подобное.
Право Усика возглавлять список p4p также подтверждает и чемпион WBA и WBO в тяжелом весе и обладатель титула WBC в полутяжелом весе Давид Бенавидес. В комментарии The Ariel Helwani Show он заявил, что украинец бесспорно первый. В то же время Давид отметил, что Иноуэ – великий чемпион и заслуживает занимать второе место в рейтинге.
Почему Усик заслужил быть лидером рейтинга?
Украинец – один из самых уникальных боксеров, который установил ряд рекордов. Так, Усик – первый боец в истории супертяжелого веса, который не только стал абсолютным чемпионом, объединив 4 титула, а сделал это дважды. Александр сделал это в 2024 году, когда одолел Тайсона Фьюри, и повторил достижение в 2025 году после победы над Даниэлем Дюбуа.
Кроме того, он был абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе. Усик – один из немногих спортсменов, которому удалось стать чемпионом мира в крузервейте и хевивейте в течение карьеры.
Отдельного внимания заслуживает стиль бойца, который в 2012 году стал олимпийским чемпионом. Эксперты профильного ресурса Myboxingcoach обращают внимание на отличную работу ног украинца, хорошую защиту, контролируемое применение давления и фантастические возможности для дальних ударов. Сочетание этих факторов, а также высокий боксерский IQ позволяет Усику доминировать над другими спортсменами и иметь профессиональный рекорд из 24 побед при одном поражении.
Благодаря перечисленным факторам он остается лидером рейтинга p4p по версии авторитетных изданий, таких как ESPN или Boxing Scene.