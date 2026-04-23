Таку думку підтримує відомий американський боксер Джаррелл Міллер. У коментарі Matchroom Boxing він зробив сміливий прогноз на зустріч Усика та Верховена, яка відбудеться 23 травня у Гізі.

Який прогноз на бій Усик – Верховен дав Міллер?

Американець, який у попередньому поєдинку переміг Кінгслі Ібе, погоджується, що 39-річний Усик – фаворит майбутнього протистояння. Однак він також похвалив Верховена, якого назвав справжнім бійцем, а не слабаком.

Тож я ризикну та поставлю на нього. Він феноменальний боєць у своєму поважному виді спорту,

– заявив Міллер.

Спортсмен, що раніше кидав виклик Усику, зазначив, що на користь українця говорить статистика. Та попри це Міллер все одно наполягає, що Верховен повинен створити сенсацію.

"Якщо дивитися на статистику, то так – фаворитом буде Усик, так, Олександр повинен вигравати та все таке. Але я все одно ставлю на свого хлопця, ставлю на свого хлопця Ріко", – додав він.

Чи справді Верховен може перемогти Усика?

Протилежну думку до слів Міллера у коментарі 24 Каналу висловив колишній тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський.

Фахівець, який працював з Усиком на любительському рівні, заявив, що Олександр має здобути перемогу. За словами експерта, Верховен має мінімальний досвід у боксі.

Ба більше, його єдиний суперник не відповідає рівню найсильніших бійців. Як відомо, у 2014 році Ріко переміг маловідомого угорця Яноша Фінферу, який після того завершив кар'єру.

Усик – Верховен: що відомо про бій?