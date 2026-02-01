Міллер зустрівся з нігерійським боксером Кінгслі Ібе та з труднощами здобув перемогу роздільним рішенням суддів. Про це повідомляє Ring Magazine.

Дивіться також Один з найкращих боксерів України повертається на ринг: що чекати від його бою

Як Міллер залишився без волосся на голові?

Під час двобою потужні удари Ібе буквально зривали з голови Міллера перуку.

Kingsley Ibeh just punched Jarrell Miller's hair off



The Ring VI | Buy now at https://t.co/AxmwuHu4GB pic.twitter.com/A4V9p0bOHK — Ring Magazine (@ringmagazine) February 1, 2026

У другому раунді після ударів Кінгслі вона злетіла повністю і Міллер завершував бій без неї. Перука ж опинилася у чемпіона світу за версією WBO Фабіо Вордлі.

Перука Міллера опинилася у Вордлі: дивіться відео

Fabio Wardley has collected Jarrell Miller's hair at ringside after he ripped it off in the middle of his fight



The Ring VI | Buy now at https://t.co/AxmwuHu4GB pic.twitter.com/0X2fyl81WR — Ring Magazine (@ringmagazine) February 1, 2026

Після фінального гонга американець, святкуючи перемогу, кинув штучне волосся глядачам.

Також, як пише The Guardian, Міллер пожартував, що втратив більшу частину волосся лише кілька днів тому після використання пляшки шампуню, який, за його словами, він знайшов у будинку своєї матері.

Чим відомий Міллер?