Миллер встретился с нигерийским боксером Кингсли Ибе и с трудом одержал победу раздельным решением судей. Об этом сообщает Ring Magazine.

Как Миллер остался без волос на голове?

Во время поединка мощные удары Ибеха буквально срывали с головы Миллера парик.

Во втором раунде после ударов Кингсли она слетела полностью и Миллер завершал бой без нее. Перука же оказалась у чемпиона мира по версии WBO Фабио Уордли.

После финального гонга американец, празднуя победу, бросил искусственные волосы зрителям.

Также, как пишет The Guardian, Миллер пошутил, что потерял большую часть волос всего несколько дней назад после использования бутылки шампуня, который, по его словам, он нашел в доме своей матери.

Чем известен Миллер?