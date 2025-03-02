36-річний боксер із США високо оцінює свої можливості у ринзі. Джаррелл Міллер назвав одразу декілька переваг над Олександром Усиком, пише 24 Канал із посиланням на ES News.

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Ще один зухвалий виклик

Американський боксер заявив, що після хорошої підготовки міг би перемогти чемпіона світу.

Я більший, сильніший, викидаю більше ударів, я агресивніший, у мене краще підборіддя, я витриваліший. Річ у тому, що я був найстрашнішим супертяжем протягом багатьох років. Мій удар, моя витривалість, те, як я виходжу вперед. Я готуюся. Якщо я проведу повний тренувальний табір, то я надеру дупу Усику. Сто відсотків,

– заявив Міллер.

Відзначимо, що Міллер востаннє виходив у ринг влітку 2024-го року, коли розписав несподівану нічию із Енді Руїза в андеркарді вечора боксу Теренс Кроуфорд – Ісраїл Мадрімов: 116-112 на користь Міллер та двічі 114-114.

У професіоналах Джаррелл провів вже 29 боїв, у яких здобув 26 перемог (22 – нокаутом), а також зазнав однієї поразки. Те єдине поки що фіаско американцю завдав Даніель "Динаміт" Дюбуа (23 грудня 2023-го року).

Нагадаємо, що Усик досі чекає офіційного оголошення свого наступного суперника. Ймовірно, до кінця 2025-го року Олександр проведе реванш із Дюбуа, на кону якого стоятиме пояс "абсолюта" у хевівейті.