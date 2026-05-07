Серед усіх топових представників дивізіону Вордлі ставить бій проти Усика на перше місце. Про це повідомляє BoxingScene.

Що Вордлі сказав про Усика?

Вордлі підкреслив, що попри наявність таких зірок, як Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа, саме українець є його пріоритетною ціллю.

Усик для мене все ще номер один. Незалежно від обставин, якби ви запропонували мені будь-кого з цієї трійки (Усик, Джошуа, Ф'юрі) на вибір, Усик завжди був би на вершині списку. Він непереможений і саме він зараз керує в цій грі,

– зазначив боксер.

Він пояснив свій вибір бажанням випробувати себе на найвищому рівні.

Я завжди хочу битися проти найкращих у цій справі. Тому я б завжди обирав його. Але якщо він буде недоступний або бій не вдасться організувати – тоді я з радістю зустрінуся з Ей Джеєм або Ф'юрі,

– сказав Вордлі.

Який наступний бій Вордлі?

Наступний бій Вордлі відбудеться в суботу, 9 травня.

Він буде захищати титул чемпіона світу за версією WBO у важкій вазі проти іншого британського боксера, колишнього чемпіона IBF, Даніеля Дюбуа.

Основна частина боїв розпочнеться о 20:00 за київським часом, а вихід боксерів на головний поєдинок очікується близько 01:00 10 травня.

Для Вордлі це перший захист повноцінного титулу WBO, який він отримав після того, як Усик відмовився від нього.

Як повідомляє ESPN, у своєму останньому поєдинку у жовтні 2025 року Вордлі здобув перемогу нокаутом над Джозефом Паркером. Його опонент, Даніель Дюбуа, востаннє виходив на ринг у липні 2025 року, коли вдруге зазнав поразки від Усика.

Чому Усик відмовився від поясу WBO?

Український промоутер Олександр Красюк в коментарі для Sport.ua прокоментував рішення Усика залишити пояс чемпіона світу за версією WBO вакантним. За словами фахівця, такий крок був логічним та обґрунтованим з огляду на ситуацію в дивізіоні та терміни відновлення боксера.

WBO надала чемпіонові потрібний час на відновлення, і коли цей термін сплив – питання знову постало: або захищай, або звільняй. Тож вважаю, що Олександр вчинив правильно,

– зазначив Красюк.

Промоутер підкреслив, що обов'язковий захист проти британця Вордлі на тому етапі кар'єри Усика не був доцільним з жодної точки зору.

Бій з Вордлі зараз не несе у собі жодного змісту: ані спортивного, ані медійного, ані комерційного,

– підсумував він.

У листопаді 2025 року Усик добровільно відмовився від титулу чемпіона WBO. Це рішення позбавило його статусу абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі, який він здобув після перемоги над Даніелем Дюбуа в липні того ж року.

Наступним обов'язковим суперником Усика мав стати Вордлі, який здобув тимчасовий титул після перемоги над Паркером.