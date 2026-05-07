Среди всех топовых представителей дивизиона Уордли ставит бой против Усика на первое место. Об этом сообщает BoxingScene.

Что Уордли сказал об Усике?

Уордли подчеркнул, что несмотря на наличие таких звезд, как Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа, именно украинец является его приоритетной целью.

Усик для меня все еще номер один. Независимо от обстоятельств, если бы вы предложили мне любого из этой тройки (Усик, Джошуа, Фьюри) на выбор, Усик всегда был бы на вершине списка. Он непобедимый и именно он сейчас руководит в этой игре,

– отметил боксер.

Он объяснил свой выбор желанием испытать себя на самом высоком уровне.

Я всегда хочу драться против лучших в этом деле. Поэтому я бы всегда выбирал его. Но если он будет недоступен или бой не удастся организовать – тогда я с радостью встречусь с Эй Джеем или Фьюри,

– сказал Уордли.

Какой следующий бой Уордли?

Следующий бой Уордли состоится в субботу, 9 мая.

Он будет защищать титул чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе против другого британского боксера, бывшего чемпиона IBF, Даниэля Дюбуа.

Основная часть боев начнется в 20:00 по киевскому времени, а выход боксеров на главный поединок ожидается около 01:00 10 мая.

Для Уордли это первая защита полноценного титула WBO, который он получил после того, как Усик отказался от него.

Как сообщает ESPN, в своем последнем поединке в октябре 2025 года Уордли одержал победу нокаутом над Джозефом Паркером. Его оппонент, Даниэль Дюбуа, в последний раз выходил на ринг в июле 2025 года, когда во второй раз потерпел поражение от Усика.

Почему Усик отказался от пояса WBO?

Украинский промоутер Александр Красюк в комментарии для Sport.ua прокомментировал решение Усика оставить пояс чемпиона мира по версии WBO вакантным. По словам специалиста, такой шаг был логичным и обоснованным, учитывая ситуацию в дивизионе и сроки восстановления боксера.

WBO предоставила чемпиону нужное время на восстановление, и когда этот срок истек – вопрос снова встал: или защищай, или увольняй. Поэтому считаю, что Александр поступил правильно,

– отметил Красюк.

Промоутер подчеркнул, что обязательная защита против британца Уордли на том этапе карьеры Усика не была целесообразной ни с одной точки зрения.

Бой с Уордли сейчас не несет в себе никакого смысла: ни спортивного, ни медийного, ни коммерческого,

– подытожил он.

В ноябре 2025 года Усик добровольно отказался от титула чемпиона WBO. Это решение лишило его статуса абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, который он получил после победы над Даниэлем Дюбуа в июле того же года.

Следующим обязательным соперником Усика должен был стать Уордли, который получил временный титул после победы над Паркером.