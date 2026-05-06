24 Канал расскажет, что известно о Дюбуа и поделится интересными фактами о нем.

Что известно о Даниэле Дюбуа?

Он один из 11 детей в семье, который никогда не ходил в школу: отец воспитывал его дома и строил режим под будущую спортивную карьеру. Свое прозвище "Динамит" Даниэль заслужил благодаря нокаутам: около 95% побед он одержал досрочно.

Путь в боксе

Дебют в профессионалах состоялся 8 апреля 2017 года в Манчестере, где он нокаутировал Маркуса Келли уже на 35-й секунде первого раунда. Впоследствии 14 из 15 последующих боев завершились досрочно.

В 2019 году Дюбуа стал самым молодым британским чемпионом в супертяжелом весе, получив титулы Британии и Содружества. В активе – 22 победы, 21 из которых нокаутом, а также титулы чемпиона WBA Regular и IBF, включая победу над Энтони Джошуа.

Его карьеру не раз испытывали травмы и поражения. В ноябре 2020 года в бою с Джо Джойсом Дюбуа получил перелом орбитальной кости, повреждение нерва и кровотечение на сетчатке глаза, из-за чего впервые в карьере проиграл и потерял все пояса.

Дюбуа – Джойс / Фото Getty Images

Его считали главной надеждой британского бокса на Олимпийских играх 2020 в Токио. Но в 19 лет Даниэль ушел в профессионалы, подписав контракт с промоутером Фрэнком Уорреном, сообщает Queensberry Promotions.

В 2023 году он потерпел поражение от Александра Усика, и в 2025-м в реванше снова уступил.

Усик – Дюбуа / Фото Getty Images

В 2024 году журнал Ring назвал его нокаут против Джошуа лучшим нокаутом года.

Сейчас Дюбуа готовится к бою с Фабио Уордли и остается одним из самых опасных панчеров в дивизионе.

Он одержал несколько значительных побед над непобежденными соперниками, среди которых Хргович и Миллер. Благодаря этим успехам он сейчас занимает одну из ведущих позиций в рейтингах.

Даниэль – молодой парень, который получил несколько хороших побед над непобежденными бойцами, что позволило ему достичь отличной позиции,

– прокомментировал ESPN промоутер Уоррен.

Его семья

Родился он в семье с многонациональными корнями: отец – родом из Гренады, кроме британского паспорта, Дюбуа имеет французское гражданство.

Его папа купил ему боксерскую грушу и ввел строгий тренировочный режим, мечтая воспитать будущего чемпиона мира.

Мне всегда нравился бокс, потому что он формирует твой характер, поэтому я думал о Даниэле еще до его рождения: "Он станет чемпионом мира". Когда Даниэль был маленьким, мы часто проводили интенсивные тренировки. В 10 лет он мог часами отжиматься,

– рассказал Дэйв Дюбуа в комментарии The Guardian.

Бокс в семье – семейное дело: младшая сестра Кэролайн Дюбуа стала чемпионкой Европы среди юниоров, а впоследствии – участницей Юношеских Олимпийских игр и профессионалкой.

Даниэль Дюбуа с сестрой / Фото из открытых источников

Несмотря на публичную карьеру, Даниэль активно ведет соцсети, где делится тренировками и моментами из боев, но личную жизнь сохраняет частной.