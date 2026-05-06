24 Канал розповість, що відомо про Дюбуа та поділиться цікавими фактами про нього.

Що відомо про Даніеля Дюбуа?

Він один із 11 дітей у сім'ї, який ніколи не ходив до школи: батько виховував його вдома та будував режим під майбутню спортивну кар'єру. Своє прізвисько "Динаміт" Даніель заслужив завдяки нокаутам: близько 95% перемог він здобув достроково.

Шлях у боксі

Дебют у професіоналах відбувся 8 квітня 2017 року в Манчестері, де він нокаутував Маркуса Келлі вже на 35-й секунді першого раунду. Згодом 14 з 15 наступних боїв завершилися достроково.

У 2019 році Дюбуа став наймолодшим британським чемпіоном у суперважкій вазі, здобувши титули Британії та Співдружності. В активі – 22 перемоги, 21 з яких нокаутом, а також титули чемпіона WBA Regular та IBF, включно з перемогою над Ентоні Джошуа.

Його кар'єру не раз випробовували травми та поразки. У листопаді 2020 року в бою з Джо Джойсом Дюбуа отримав перелом орбітальної кістки, пошкодження нерва та кровотечу на сітківці ока, через що вперше в кар'єрі програв і втратив усі пояси.

Його вважали головною надією британського боксу на Олімпійських іграх 2020 в Токіо. Але у 19 років Даніель пішов у професіонали, підписавши контракт із промоутером Френком Ворреном, повідомляє Queensberry Promotions.

У 2023 році він зазнав поразки від Олександра Усика, і у 2025-му у реванші знову поступився.

У 2024 році журнал Ring назвав його нокаут проти Джошуа найкращим нокаутом року.

Зараз Дюбуа готується до бою з Фабіо Вордлі та залишається одним із найнебезпечніших панчерів у дивізіоні.

Він здобув кілька значних перемог над непереможеними суперниками, серед яких Хргович та Міллер. Завдяки цим успіхам він зараз займає одну з провідних позицій у рейтингах.

Даніель – молодий хлопець, який здобув кілька хороших перемог над непереможеними бійцями, що дозволило йому досягти чудової позиції,

– прокоментував ESPN промоутер Воррен.

Його сім'я

Народився він у родині з багатонаціональним корінням: батько – родом із Гренади, окрім британського паспорта, Дюбуа має французьке громадянство.

Його тато купив йому боксерську грушу та запровадив суворий тренувальний режим, мріючи виховати майбутнього чемпіона світу.

Мені завжди подобався бокс, бо він формує твій характер, тому я думав про Даніеля ще до його народження: "Він стане чемпіоном світу". Коли Даніель був маленьким, ми часто проводили інтенсивні тренування. У 10 років він міг годинами віджиматися,

– розповів Дейв Дюбуа у коментарі The Guardian.

Бокс у сім'ї – родинна справа: молодша сестра Керолайн Дюбуа стала чемпіонкою Європи серед юніорів, а згодом – учасницею Юнацьких Олімпійських ігор і професіоналкою.

Попри публічну кар'єру, Даніель активно веде соцмережі, де ділиться тренуваннями та моментами з боїв, але особисте життя зберігає приватним.