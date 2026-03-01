Про це Шейн Макґіґан розповів у інтерв'ю на ютуб-каналі Seconds Out. Майбутні бій Дюбуа проти Вордлі він назвав захопливим.

До теми Усик розчарував нового чемпіона світу – чому так сталося

У якому контексті Макґіґан згадав про бій Дюбуа з Усиком?

Макґіґан зазначив, що Дюбуа – феноменальний панчер. У нього було декілька невдач, але такі моменти формують бійця. Однак він уже в 17 років нокаутував дорослих боксерів, тож ще з юності став дуже впевненим.

Бій з Джо Джойсом дійсно підірвав його впевненість, але з того часу він став сприймати все набагато спокійніше. Він навчився з цього. Не думаю, що він багато чому навчився саме в бою з Джойсом. Він багато чому навчився в боях з Усиком. Він багато чому навчився як зі своїх перемог, так і зі своїх поразок,

– зауважив екстренер Дюбуа.

Він додав, що в Дюбуа більше досвіду, ніж у Вордлі. Це буде чудовий бій для Даніеля. Вони обоє потужні панчери. Найголовніше, хто буде більш дисциплінованим. Це бій, за словами Макґіґана, який Дюбуа має виграти.

Якими були бої Дюбуа з Усиком?

За словами Макґіґана, якщо Дюбуа боксуватиме з Вордлі, то матиме великі шанси на успіх. Якщо ж Даніель вийде на ринг із бажанням нокаутувати суперника, то програє. Власне, Усику Дюбуа двічі програв нокаутами.

У 2023 році Усик поклав опонента в 9 раунді. А у 2025 році поєдинок завершився достроковою перемогою українця ще в 5 раунді. Нині в коментарі для Sky Sports Дюбуа заявив, що прагне провести третій поєдинок проти Усика.

