Коментар українського боксера про наступного суперника на своїй сторінці у соцмережі Х опублікував Туркі Алалших. Поєдинок відбудеться в Гізі.
Як Усик охарактеризував Верховена?
Усик зазначив, що щиро поважає людей, які досягають вершин у спорті. Ріко – один із таких. Він великий атлет і потужний чемпіон. За словами Усика, бути чемпіоном – це не лише про пояси. Це роки важкої праці, дисципліни та віри.
Я поважаю його шлях — він справжній король кікбоксингу. Але це бокс — інша гра, зі своїми правилами та своїми королями. Я готовий і з нетерпінням чекаю зустрічі з ним у ринзі,
– зауважив українець.
Він додав, що цей поєдинок буде унікальним досвідом для обох спортсменів. Усик запевнив, що фанати також у захваті. Наближається велика ніч.
Що відомо про бій Усика та Верховена?
Олександр Усик повернеться на рингу після перемоги над Даніелем Дюбуа в липні 2025 року 23 травня 2026 року. Суперником українця став нідерландець кікбоксер Ріко Верховен. Поєдинок пройде на арені в Гізі в Єгипті.
На кону поєдинку стоятимуть боксерські титули чемпіона за версією WBC, WBA та IBF, якими володіє Усик. Верховен має рекорд у кікбоксингу 66-10. Однак у своїй кар'єрі він також мав один боксерський поєдинок й один бій у ММА.
Останні новини про Усика: коротко
Тайсон Ф'юрі включив Олександра Усика у свої плани на 2026 рік. Він хоче провести третій бій із українцем.
У команді Усика спростували чутки про те, що українець підписав контракт із Zuffa Boxing. Таку заяву раніше зробив Дін Вайт.
Вордлі розчарований через те, що Усик проведе бій із Верховеном. Британець сам прагнув бою з українцем.