У своїх соцмережах Лапін спростував інформацію про підписання контракту між Усиком та з Zuffa Boxing. 39-річний боксер зробив репост цієї заяви.

Що відомо про Усика та Zuffa Boxing?

Ймовірно, що в команді спортсмена відповіли на заяву промоутера Діна Вайта, який у коментарі Seconds Out заявив про угоду між сторонами. Проте Лапін наголосив, що ця інформація – не відповідає дійсності.

Друзі, у ЗМІ поширюються повідомлення про те, що Олександр Усик нібито підписав контракт із Zuffa Boxing. Ця інформація не відповідає дійсності. Просимо вас покладатися виключно на офіційні заяви нашої команди,

– йдеться у заяві.

Що таке Zuffa Boxing? Це новий гравець на ринку боксу. Промоушин заснований генеральним директором UFC Даною Вайтом і головою Генерального управління розваг Туркі Аль-Шейхом. Компанія повідомила, що вже підписала контракти з 93 боксерами. Серед них двоє українців – Сергій Богачук та Олександр Гвоздик.

Раніше видання talkSPORT інформувало, що об'єднаний чемпіон світу з України провів переговори з Вайтом щодо можливого переходу до промоутерської компанії. Лапін підтвердив інформацію про інтерес та діалог між сторонами, але подробиці зараз не розголошуються.

Додамо, що попереднім промоутером Усика був Олександр Красюк, з яким вони припинили співпрацю у 2025 році. На сайті BoxRec зазначено, що промоутером боксера є його ж компанія Usyk17 Promotion, тоді як агент спортсмена Егіс Клімас.

Що далі для Усика?