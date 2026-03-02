Про це повідомляє видання The Ring. Пітер Ф'юрі раніше вже співпрацював із нідерландським кікбоксером.

Якою раніше була співпраця Ф'юрі з Верховеном?

Пітер Ф'юрі, який є дядьком і екстренером Тайсона Ф'юрі готуватиме нідерландського кікбоксера Ріко Верховена до його бою проти Олександра Усика. Цей бій відбудеться 23 травня в Гізі в Єгипті. Верховен провів один поєдинок у боксі та виграв у ньому нокаутом.

Пітер Ф'юрі співпрацював із нідерландцем Верховеном ще в період його кар'єри в кікбоксерському промоушені Glory. Пітер Ф'юрі також був безпосереднім учасником бою його племінника Тайсона Ф'юрі проти Володимира Кличка у 2015 році, коли британець переміг українця.

Що говорять про бій Усика з Верховеном?

Ексчемпіон Тонні Белью став фактично першим, хто дав прогноз на бій Усика проти Верховена. Це він зробив на свої сторінці в соцмережі Х. На його думку, кікбоксер викладеться на рингу на повну, що зробить поєдинок дуже цікавим.

Утім Белью вважає, що Верховен зможе протриматись на рингу всього кілька раундів. Він прогнозує перемогу українця нокаутом. Фактично Белью заявив, що чекає дострокової перемоги Усика в 3 чи 4 раунді.

Бій Усика проти Верховена: що відомо