В своих соцсетях Лапин опроверг информацию о подписании контракта между Усиком и с Zuffa Boxing. 39-летний боксер сделал репост этого заявления.
Что известно об Усике и Zuffa Boxing?
Вероятно, что в команде спортсмена ответили на заявление промоутера Дина Уайта, который в комментарии Seconds Out заявил о соглашении между сторонами. Однако Лапин отметил, что эта информация – не соответствует действительности.
Друзья, в СМИ распространяются сообщения о том, что Александр Усик якобы подписал контракт с Zuffa Boxing. Эта информация не соответствует действительности. Просим вас полагаться исключительно на официальные заявления нашей команды,
– говорится в заявлении.
Что такое Zuffa Boxing? Это новый игрок на рынке бокса. Промоушин основан генеральным директором UFC Даной Уайтом и главой Генерального управления развлечений Турки Аль-Шейхом. Компания сообщила, что уже подписала контракты с 93 боксерами. Среди них двое украинцев – Сергей Богачук и Александр Гвоздик.
Ранее издание talkSPORT информировало, что объединенный чемпион мира из Украины провел переговоры с Уайтом о возможном переходе в промоутерскую компанию. Лапин подтвердил информацию об интересе и диалоге между сторонами, но подробности сейчас не разглашаются.
Добавим, что предыдущим промоутером Усика был Александр Красюк, с которым они прекратили сотрудничество в 2025 году. На сайте BoxRec указано, что промоутером боксера является его же компания Usyk17 Promotion, тогда как агент спортсмена Эгис Климас.
Что дальше для Усика?
Усик последний раз выходил на ринг в июле, когда нокаутировал Даниэля Дюбуа в 5-м раунде. В планах боксера был поединок с Деонтеем Уайлдером, однако американец решил встретиться с Дереком Чисорой.
Также СМИ связывают спортсмена с кикбоксером Рико Верховеном, который говорил, что не против встретиться с Усиком. Впрочем, боксер не делал никаких заявлений о таком поединке.
В среду, 25 февраля, Усик в своем инстаграме заявил, что готовится к чему-то грандиозному.