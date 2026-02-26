В своих соцсетях Лапин опроверг информацию о подписании контракта между Усиком и с Zuffa Boxing. 39-летний боксер сделал репост этого заявления.

Что известно об Усике и Zuffa Boxing?

Вероятно, что в команде спортсмена ответили на заявление промоутера Дина Уайта, который в комментарии Seconds Out заявил о соглашении между сторонами. Однако Лапин отметил, что эта информация – не соответствует действительности.

Друзья, в СМИ распространяются сообщения о том, что Александр Усик якобы подписал контракт с Zuffa Boxing. Эта информация не соответствует действительности. Просим вас полагаться исключительно на официальные заявления нашей команды,

– говорится в заявлении.

Что такое Zuffa Boxing? Это новый игрок на рынке бокса. Промоушин основан генеральным директором UFC Даной Уайтом и главой Генерального управления развлечений Турки Аль-Шейхом. Компания сообщила, что уже подписала контракты с 93 боксерами. Среди них двое украинцев – Сергей Богачук и Александр Гвоздик.

Ранее издание talkSPORT информировало, что объединенный чемпион мира из Украины провел переговоры с Уайтом о возможном переходе в промоутерскую компанию. Лапин подтвердил информацию об интересе и диалоге между сторонами, но подробности сейчас не разглашаются.

Добавим, что предыдущим промоутером Усика был Александр Красюк, с которым они прекратили сотрудничество в 2025 году. На сайте BoxRec указано, что промоутером боксера является его же компания Usyk17 Promotion, тогда как агент спортсмена Эгис Климас.

Что дальше для Усика?