Бой состоится 23 мая в Египте, вблизи пирамид Гизы. Верховен в интервью ютуб-каналу DAZN Boxing прокомментировал свое решение выйти на боксерский ринг против абсолютного чемпиона мира.

Почему Верховен решил драться с Усиком?

Верховен, который годами доминировал в кикбоксинге, объяснил, что главной мотивацией для него стал масштаб личности будущего соперника. По словам нидерландца, он не мог упустить шанс проверить себя против "Эвереста" современного бокса.

Почему бы не принять этот вызов? Я покорил все в кикбоксинге, и теперь имею возможность сделать это в боксе. Усик считается, пожалуй, одним из лучших боксеров в истории. Так какая это честь и какая возможность для меня!,

– заявил голландец.

Кто такие Верховен и Усик?

Верховен более 11 лет владел титулом чемпиона мира в тяжелом весе в рамках самого престижного кикбоксерского промоушена Glory. За это время он установил несколько рекордов организации, в частности по наибольшему количеству побед в титульных поединках (14) и самой длинной победной серии – 27 боев подряд. Всего за карьеру провел 76 поединков, из которых выиграл 66, включая 21 нокаутом.

Усик до сих пор остается непобежденным на профессиональном уровне: он имеет 24 победы в 24 боях, 15 из них – досрочные. В 2021 году он одолел Энтони Джошуа, забрав у него три чемпионских пояса, а впоследствии успешно защитил их в реванше и в поединке против Даниэля Дюбуа в июле 2025 года.

Что известно о бое Усик – Верховен?

Поединок запланирован на 23 мая в Египте, рядом с пирамидами Гизы. Бой состоится по боксерским правилам и продлится 12 раундов. Усик проведет добровольную защиту титула чемпиона мира WBC в супертяжелом весе, тогда как пояса WBA и IBF не будут на кону.

Кроме чемпионского пояса, победитель получит уникальный памятный титул от WBC – "Король Нила".

В Украине официальной платформой трансляции боксерского вечера является Киевстар ТВ, а начало главного поединка ожидается примерно в 23:45 по киевскому времени.

В рамках этого же шоу в ринг выйдет еще один украинец – Даниэль Лапин, который будет защищать свои титулы в бою против французского боксера Бенджамина Мендеса Тани, сообщает Ring Magazine.