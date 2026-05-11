Бій відбудеться 23 травня в Єгипті, поблизу пірамід Гізи. Верховен в інтерв'ю ютуб-каналу DAZN Boxing прокоментував своє рішення вийти на боксерський ринг проти абсолютного чемпіона світу.

Чого Верховен вирішив битися з Усиком?

Верховен, який роками домінував у кікбоксингу, пояснив, що головною мотивацією для нього став масштаб особистості майбутнього суперника. За словами нідерландця, він не міг змарнувати шанс перевірити себе проти "Евересту" сучасного боксу.

Чому б не прийняти цей виклик? Я підкорив усе в кікбоксингу, і тепер маю можливість зробити це в боксі. Усик вважається, мабуть, одним із найкращих боксерів в історії. Тож яка це честь і яка нагода для мене!,

– заявив нідерландець.

Хто такі Верховен та Усик?

Верховен понад 11 років володів титулом чемпіона світу у важкій вазі в межах найпрестижнішого кікбоксерського промоушену Glory. За цей час він встановив кілька рекордів організації, зокрема за найбільшою кількістю перемог у титульних поєдинках (14) та найдовшою переможною серією – 27 боїв поспіль. Усього за кар'єру провів 76 поєдинків, з яких виграв 66, включно з 21 нокаутом.

Усик досі залишається непереможеним на професійному рівні: він має 24 перемоги у 24 боях, 15 із них – дострокові. У 2021 році він здолав Ентоні Джошуа, забравши в нього три чемпіонські пояси, а згодом успішно захистив їх у реванші та в поєдинку проти Даніеля Дюбуа у липні 2025 року.

Що відомо про бій Усик – Верховен?

Поєдинок запланований на 23 травня в Єгипті, поруч із пірамідами Гізи. Бій відбудеться за боксерськими правилами та триватиме 12 раундів. Усик проведе добровільний захист титулу чемпіона світу WBC у надважкій вазі, тоді як пояси WBA та IBF не будуть на кону.

Окрім чемпіонського поясу, переможець отримає унікальний пам'ятний титул від WBC – "Король Нілу".

В Україні офіційною платформою трансляції боксерського вечора є Київстар ТБ, а початок головного поєдинку очікується приблизно о 23:45 за київським часом.

У рамках цього ж шоу в ринг вийде ще один українець – Даніель Лапін, який захищатиме свої титули в бою проти французького боксера Бенджаміна Мендеса Тані, повідомляє Ring Magazine.