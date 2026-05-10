Своїми думками тренер нідерландського спортсмена та дядько Тайсона Ф'юрі Пітер Ф'юрі поділився в інтерв'ю ютуб-каналу iFL TV. Цікаво, чи це щирі слова британського фахівця чи психологічна гра перед боєм.

Що розповів Пітер Ф'юрі про Олександра Усика?

Тренер Ріко Верховена та рідний дядько Тайсона Ф'юрі, в якого Олександр Усик виграв обидва поєдинки, Пітер Ф'юрі розповів, що стежив за українським спортсменом ще коли той виступав в аматорах. Він зазначив, що бачив перші, а згодом ледь не всі поєдинки Олександра Усика.

Якщо подивитися на все, що я говорив про нього протягом років — я завжди передбачав, куди він дійде. Я казав: цей хлопець небезпечний. Казав, що він стане чемпіоном світу — і він це зробив, ставши абсолютом у важкій вазі,

– зауважив британський тренер.

Він продовжив, що його думка не змінилась і після того, як Усик перейшов у надважку вагу. Він завжди вважав українця особливим.

Як Пітер Ф'юрі налаштовує свого підопічного Ріко Верховена на бій із Олександром Усиком?

За словами тренера Ріко Верховена, він задоволений можливістю готувати спортсмена на протистояння з українцем. Ф'юрі наголосив, що його підопічний нідерландець вийде в ринг і гідно покаже себе проти українського чемпіона.

На більше в таких протистояннях розраховувати не доводиться. Перемога над Усиком буде справжнім дивом для Ріко Верховена. Це між рядків можна прочитати в словах тренера нідерландського кікбоксера Пітера Ф'юрі.

"Він найкращий у надважкому дивізіоні. Тож подивимось, що буде", – підкреслив коуч.

Він додав, що до всіх чеснот українця слід додати й відмінну роботу ніг. Усик – просто фантастичний боксер. Надзвичайний.

Хто ще як відгукувався про Олександра Усика, як про боксера: коротко

Колишній менеджер Кличків Берндт Бенте поставив Олександра Усика в топ-10 найкращих боксерів в історії. Крім того, він радить українцю завершити кар'єру на вершині.

Експромоутер Олександра Усика Олександр Красюк вважає українця найкращим боксером в історії, попри те, що вони більше не працюють разом. Він заявив, що нехай його думки звучать упереджено, але він вважає саме так.

Промоутер Баррі Гірн назвав Олександра Усика найвидатнішим боксером. Для нього він кращий за таких зірок, як-от Майк Тайсон й Ентоні Джошуа.