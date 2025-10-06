Берндт Бенте оцінив здобутки Олександра Усика за його кар'єру у професійному ринзі. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на World Boxing News.

Як Бенте оцінив спадщину Усика?

Берндт Бенте поважає Олександра Усика та його досягнення у боксі. Проте колишній менеджер братів Кличків не вважає українського чемпіона найкращим боксером за всю історію.

На перше місце Бенте постав Мохаммеда Алі. Для Олександра Усика ексменеджер Кличків залишив лише сьоме місце – попереду Холіфілд, Форман, Марчіано, Люїс та Луїс.

Усик, безперечно, входить до десятки найкращих на всі часи. Я ставлю його на сьоме місце. Його досягнення, навички та менталітет міцно закріпили його серед легенд. Він уже досягнув усього. Зараз правильним рішенням буде піти на пенсію, поки він ще на вершині,

– сказав Бенте.

