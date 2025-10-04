Легендарний колишній боксер дав пораду Олександру Усику щодо закінчення кар'єри. Леннокс Льюїс порадив українському чемпіону піти на пенсію на піку кар'єри, пише 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

Оце так Протре москвичем ринг: російський боксер, який попався на допінгу, сенсаційно кинув виклик Усику

Яку пораду отримав Усик від Льюїса?

60-річний британець пригадав свій відхід із боксу, який був максимально вчасним. Льюїс заявив, що Усик може сміливо прощатись із профі-рингом, адже побив усіх своїх топових суперників.

Я б порадив Усику завершити кар'єру, коли йому зручно, але зробити це на піку кар'єри. Як і я. Я вважаю, Усик досягнув дуже хороших результатів, тому що він робить те саме, що й Евандер Холіфілд, успішно піднявшись із важкої ваги в надважку. У нинішній епосі він побив усіх великих хлопців і всіх, хто був у дивізіоні до нього. Так що він виконав відмінну роботу,

– заявив Льюїс.

Цікаво, що ще навесні 2025-го наставник Ксав'є Міллер радив Усику завершувати кар'єру, поставивши у приклад якраз Леннокса Льюїса. Його слова цитувало видання Seconds Out.

"Думаю Усику варто піти на пенсію, він сповільнюється. Багато супертяжів залишаються заради непотрібних боїв. Йому треба зробити те, що і Леннокс Льюїс – піти вчасно. Якби Леннокс продовжив битися, він би програв Кличку у реванші. Британець тоді чудово розумів, що він вже не той боксер, що був раніше. Команді Усика варто подивитися два останні його бої з Ф'юрі й задати собі запитання: "Чи це Тайсон був настільки конкурентоспроможний, чи можливо Олександра сповільнюється", – заявляв Міллер.

Що відомо про закінчення кар'єри Олександра Усика?