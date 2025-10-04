33-річний російський боксер розповів, скільки часу йому потрібно на підготовку до бою проти Олександра Усика. За словами Сослана Асбарова, шість місяців буде достатньо, аби бути готовим до битви проти українського непереможного чемпіона, передає 24 Канал із посиланням на Sport24.

Хто з російських боксерів готовий побитись із Усиком?

Асбаров безглуздо вірить у те, що у майбутньому отримає бій проти Усика. Водночас у своєму коментарі росіянин знецінив боксерську спадщину Деонтея Вайлдера та Ентоні Джошуа.

Ось кажуть Вайлдер, Джошуа... А що в них такого? Дивлячись на їхні бої, я не бачу в них нічого фантастичного. Пів року підготовки, я буду в найкращих кондиціях, щоб провести бій з Олександром Усиком. І я хочу показати йому, на що я здатний. Зрозуміло, що зараз хтось скаже: "Подивися, де він і де ти". Я це розумію, але я знаю, на що я здатний. І я знаю, що можу показати в бою проти нього. Це не просто слова. Сподіваюся, у боксі в мене все буде нормально, і я доберуся до цього бою,

– сказав російський боксер.

Раніше інший російський боксер Мурат Гассієв несподівано заявляв, що будь-який боєць може перемогти Усика.

Водночас Джеймс Тоні також запевняв, що легко нокаутував би українського абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

Хто такий Сослан Асбаров?