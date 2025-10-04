33-летний российский боксер рассказал, сколько времени ему нужно на подготовку к бою против Александра Усика. По словам Сослана Асбарова, шесть месяцев будет достаточно, чтобы быть готовым к битве против украинского непобедимого чемпиона, передает 24 Канал со ссылкой на Sport24.
Стоит внимания Усик получил заманчивое предложение: боксеру организуют бой, который он давно хочет
Кто из российских боксеров готов подраться с Усиком?
Асбаров бессмысленно верит в то, что в будущем получит бой против Усика. В то же время в своем комментарии россиянин обесценил боксерское наследие Деонтея Уайлдера и Энтони Джошуа.
Вот говорят Уайлдер, Джошуа... А что в них такого? Глядя на их бои, я не вижу в них ничего фантастического. Пол года подготовки, я буду в лучших кондициях, чтобы провести бой с Александром Усиком. И я хочу показать ему, на что я способен. Понятно, что сейчас кто-то скажет: "Посмотри, где он и где ты". Я это понимаю, но я знаю, на что я способен. И я знаю, что могу показать в бою против него. Это не просто слова. Надеюсь, в боксе у меня все будет нормально, и я доберусь до этого боя,
– сказал российский боксер.
Ранее другой российский боксер Мурат Гассиев неожиданно заявлял, что любой боец может победить Усика.
В то же время Джеймс Тони также заверял, что легко нокаутировал бы украинского абсолютного чемпиона мира в хевивейте.
Кто такой Сослан Асбаров?
- 33-летний российский боксер дагестанского происхождения.
- На боксерском ринге провел всего четыре поединка, во всех праздновал победы (один – нокаутом). Дебютировал на профи-ринге в 2022-м (данные BoxRec).
- С 2023-го года не боксировал, ведь в апреле 2024-го провалил допинг-тест. Асбарова дисквалифицировали на 6 лет.