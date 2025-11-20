В команде Усика впервые объяснили решение украинского боксера. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing Scene.
Почему Усик отказался от титула?
Александр Усик оставил титул WBO и потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Представитель команды украинского боксера высказался о ситуации.
Он заявил, что Усик принял деловое решение относительно титула. И по этой причине чемпионский пояс стал вакантным.
Ранее Александр Красюк в интервью Sport.ua прокомментировал решение Усика отказаться от титула WBO. Экс-промоутер украинца считает, что боксер поступил правильно.
"Поэтому, считаю, что Александр поступил правильно – бой с Уордли сейчас не несет в себе никакого смысла: ни спортивного, ни медийного, ни коммерческого", – сказал Красюк.
Какие последние новости об Усике?
Александр Усик признался, сколько боев у него осталось в карьере. Он заявил, что планирует боксировать до 41 года и это примерно три поединка.
Тедди Атлас призвал Усика завершить карьеру. Известный тренер отметил о том, что он видел немало печальных финалов, и не хочет, чтобы это произошло с украинцем.
Усик рассказал, какой бой мечтал провести. Украинский чемпион хотел бы подраться с Мухаммедом Али.