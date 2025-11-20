У команді Усика вперше пояснили рішення українського боксера. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing Scene.

Чому Усик відмовився від титулу?

Олександр Усик залишив титул WBO та втратив звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Представник команди українського боксера висловився про ситуацію.

Він заявив, що Усик ухвалив ділове рішення стосовно титулу. І через цю причину чемпіонський пояс став вакантним.

Раніше Олександр Красюк в інтерв'ю Sport.ua прокоментував рішення Усика відмовитися від титулу WBO. Експромоутер українця вважає, що боксер вчинив правильно.

"Тож, вважаю, що Олександр вчинив правильно – бій з Вордлі зараз не несе у собі жодного змісту: ані спортивного, ані медійного, ані комерційного", – сказав Красюк.

Які останні новини про Усика?