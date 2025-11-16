Непобедимый украинец после окончания боксерской карьеры хочет кардинально изменить свою профессию. Александр Усик хочет заняться творчеством, передает 24 Канал со ссылкой на инстаграм журналиста Dior-Ilkhom Iskhakov.

Стоит узнать Усик признался, сколько боев осталось в его карьере

Чем Усик планирует заниматься после окончания карьеры?

Украинский боксер выбрал творческий путь в кино или пении. Усик признался, что хотел бы сыграть гангстера в каком-то фильме. Такую откровенность он выдал во время визита в Узбекистан, где был в роли почетного гостя вечера бокса.

Пойду работать в кино, певцом возможно,

– заявил Александр.

Чем хочет заниматься Усик: смотрите видео

Чем занимается Усик вне боксерского ринга?

Напомним, что съемки кино не будут новизной в жизни Усика. Александр снялся в фильме "The Smashing Machine", где сыграл украинского бойца ММА Игоря Волчанчина. Была такая информация, что этот фильм может попасть в номинацию на Оскар.

Также Александр имеет футбольный след в своей жизни. У боксера есть действующий контракт с участником УПЛ житомирским Полесьем.

Абсолютный чемпион немало заработанных денег инвестировал в недвижимость, как в Украине, так и за рубежом.

Весной 2025 года Усик успешно защитил диссертацию, став доктором философии. Хотя за этот шаг боксера раскритиковали.

Недавно Усик рассказал для видео в своем инстаграме, что уже построил в Украине небольшой спортивный центр с 25-метровым бассейном на три дорожки. Туда можно приехать порыбачить, отренуватися, или с командой провести сборы, рядом уже строится ресторан.

Ранее бывший чемпион мира Тони Белью в интервью Froch On Fighting рассказывал о личном разговоре с Усиком о его жизни на пенсии.

"Когда я его интервьюировал на Лондонском колесе, я сел с ним, и он спросил, как я живу на пенсии – не скучно ли. Казалось, он меня выспрашивает, задавая вопросы, которые я должен был бы задавать ему. Он сказал, что хочет отдать что-то обратно. Он хочет помочь Украине, быть частью тренерской работы в любительской системе", – говорил Белью.