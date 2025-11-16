Непереможний українець після закінчення боксерської кар'єри хоче кардинально змінити свій фах. Олександр Усик хоче зайнятись творчістю, передає 24 Канал із посиланням на інстаграм журналіста Dior-Ilkhom Iskhakov.

Чим Усик планує займатись після закінчення кар'єри?

Український боксер обрав творчий шлях у кіно чи співах. Усик зізнався, що хотів би зіграти гангстера у якомусь фільмі. Таку відвертість він видав під час візиту в Узбекистан, де був у ролі почесного гостя вечора боксу.

Піду працювати в кіно, співаком можливо,

– заявив Олександр.

Чим хоче займатись Усик: дивіться відео

Чим займається Усик поза боксерським рингом?

Нагадаємо, що зйомки кіно не будуть новизною у житті Усика. Олександр знявся у стрічці ""The Smashing Machine", де зіграв українського бійця ММА Ігоря Вовчанчина. Була така інформація, що цей фільм може потрапити у номінацію на Оскар.

Також Олександр має футбольний слід у своєму житті. У боксера є чинний контракт із учасником УПЛ житомирським Поліссям.

Абсолютний чемпіон чимало зароблених грошей інвестував у нерухомість, як в Україні, так і за кордоном.

Навесні 2025 року Усик успішно захистив дисертацію, ставши доктором філософії. Хоча за цей крок боксера розкритикували.

Нещодавно Усик розповів для відео у своєму інстаграмі, що вже побудував в Україні невеличкий спортивний центр з 25-метровим басейном на три доріжки. Туди можна приїхати порибалити, отренуватися, або з командою провести збори, поруч вже будується ресторан.

Раніше колишній чемпіон світу Тоні Белью в інтерв'ю Froch On Fighting розповідав про особисту розмову із Усиком про його життя на пенсії.

"Коли я його інтерв'ював на Лондонському колесі, я сів з ним, і він спитав, як я живу на пенсії – чи не нудно. Здавалося, він мене випитує, ставлячи питання, які я мав би ставити йому. Він сказав, що хоче віддати щось назад. Він хоче допомогти Україні, бути частиною тренерської роботи в аматорській системі", – говорив Белью.