59-річна легенда боксу назвав Олександра Усика найбільшим супертяжем покоління українського боксера. Майк Тайсон наголосив на непереможності абсолютного чемпіона світу у хевівейті, пише 24 Канал із посиланням на Hard Rock Bet.

Що Тайсон сказав про Усика?

"Залізний Майк" зауважив, що розмови про Усика можуть бути різними, але він точно наразі посідає своє заслужене місце на вершині хевівейту.

Я вражений Олександром Усиком. Можна говорити все, що завгодно, але зараз він – найбільший супертяж свого покоління. Ніхто не може його перемогти. Ні. Він переміг усіх,

– заявив Майк Тайсон.

Колишній чемпіон світу Шеннон Бріггс у коментарі Seconds Out вважає, що праймовий Тайсон міг би здолати Усика.

"Хто б зміг перемогти у бою між праймовими Майком Тайсоном і Олександром Усиком? Я думаю, що "Залізний Майк", – розповідав Бріггс.

