Згодом з'явилась інформація, що Ентоні Джошуа не просто має таке бажання, а вже з'їздив у табір Олександра Усика. Аналітик Гарет Девіс підтвердив такий приїзд Ей Джея у гості до непереможного українця, передає 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

Варто дізнатись Скільки боїв залишилось у Джошуа до кінця кар'єри: чи є у планах Усик

Чи їздив Джошуа у табір Усика?

Девіс пригадав реванш Джошуа проти Усика, який відбувся у серпні 2022 року в саудівській Джидді. Той поєдинок закінчився перемогою Олександра. Це була друга поспіль поразка Ентоні у кар'єрі від українця.

Той момент там, у Джидді – він був повністю розчарований у собі. Це було так близько і водночас так далеко. Він дуже покращився в тому бою проти Олександра, як ти пам’ятаєш. Усик просто забрав бій в останніх чотирьох раундах. Джошуа провів тієї ночі справді хороші перші дев’ять раундів. Вже близько трьох тижнів я знав, що він тренувався з командою Усика. Можливо, два з половиною тижні. Я дізнався про це, але мене попросили зберігати це в таємниці – він не хотів, щоб це розголошувалося. Я справді не знаю, чому він хоче тримати це в таємниці,

– сказав Девіс.

Раніше цю інформацію підтвердив Едді Хірн, промоутер Джошуа, в інтерв'ю Boxing King Media.

"Ей Джей завжди їздив до інших таборів, продовжував розвиватися, продовжував вчитися, продовжував слухати. Знаєте, він справді провів час у таборі Усика. Я не думаю, що це секрет. Але я думаю, що будь-яке офіційне оголошення надійде від нього. І без сумніву, це буде у потрібний час", – розповів Хірн.

Що відомо про Джошуа у тренувальному таборі Усика?