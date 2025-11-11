Впоследствии появилась информация, что Энтони Джошуа не просто имеет такое желание, а уже съездил в лагерь Александра Усика. Аналитик Гарет Дэвис подтвердил такой приезд Эй Джея в гости к непобедимому украинцу, передает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

Ездил ли Джошуа в лагерь Усика?

Дэвис вспомнил реванш Джошуа против Усика, который состоялся в августе 2022 года в саудовской Джидде. Тот поединок закончился победой Александра. Это было второе подряд поражение Энтони в карьере от украинца.

Тот момент там, в Джидде – он был полностью разочарован в себе. Это было так близко и одновременно так далеко. Он очень улучшился в том бою против Александра, как ты помнишь. Усик просто забрал бой в последних четырех раундах. Джошуа провел той ночью действительно хорошие первые девять раундов. Уже около трех недель я знал, что он тренировался с командой Усика. Возможно, две с половиной недели. Я узнал об этом, но меня попросили хранить это в тайне – он не хотел, чтобы это разглашалось. Я действительно не знаю, почему он хочет держать это в тайне,

– сказал Дэвис.

Ранее эту информацию подтвердил Эдди Хирн, промоутер Джошуа, в интервью Boxing King Media.

"Эй Джей всегда ездил в другие лагеря, продолжал развиваться, продолжал учиться, продолжал слушать. Знаете, он действительно провел время в лагере Усика. Я не думаю, что это секрет. Но я думаю, что любое официальное объявление поступит от него. И без сомнения, это будет в нужное время", – рассказал Хирн.

Что известно о Джошуа в тренировочном лагере Усика?