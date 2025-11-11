Аналитик Гарет Дэвис высказал свое мнение относительно будущей карьеры Энтони Джошуа. По его мнению, британскому супертяжеловесу осталось провести в профи-ринге только два поединка, передает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

Вот это да Обиженный Усиком боксер неожиданно вызвал Джошуа на реванш

Сколько еще боев осталось провести Джошуа на профи-ринге?

Эксперт вспомнил слова команды британца, которая рассказала о подготовке Энтони к следующему бою, которого он еще официально не получил. Также Дэвис размышлял, почему Джошуа с сентября 2024 года не провел ни одного поединка.

"Я слышал от его команды на прошлой неделе, что он влюблен в бокс больше, чем когда-либо. Он сражается с тенью, всегда вовлечен, говорит о желании организовать больше боев. У него был целый год перерыва. Это странно. Я знаю, что ему сделали операцию на локте, и, знаете, ему, видимо, нужно было восстановиться психологически от того, что произошло против Дюбуа в прошлом году, но это было 14 месяцев назад. Это чрезвычайно", – сказал аналитик.

Гарет Дэвис предположил, если Джошуа проведет встречу в карде вечера бокса в Стоктоне, то пауза без боев Энтони уже составит почти 15 месяцев. Также аналитик не исключил варианта, что возвращение Эй Джея в ринг состоится в феврале 2026-го.

Это долгое время в его возрасте после того, через что он прошел. Поэтому, я думаю, что у него осталось два боя: разминка и Тайсон Фьюри,

– отметил Дэвис.

Напомним, что в сентябре 2024-го в своем крайнем бою Джошуа был нокаутирован Даниэлем Дюбуа. За спиной Энтони 28 победных встреч (25 – нокаутом) и 4 поражения (данные BoxRec).

Недавно Эдди Хирн, промоутер Джошуа, рассказал, насколько вероятно увидеть Энтони в ринг еще до конца 2025 года.

"Сейчас ноябрь, и не успеешь оглянуться, как будет декабрь, и у нас заканчивается время, если мы собираемся боксировать в этом году. Хорошая вещь в таком восьмираундовом бою заключается в том, что ты можешь вставить его за несколько недель. Нам не нужно продавать на него билеты. Нам не нужно, чтобы Энтони был на пресс-конференциях. Нам не нужно снимать проморолики, потому что это не для этого. Это для него", – процитировало слова Хирна издание Boxing King Media.

Джошуа посетил тренировочный лагерь Усика?