Сэм Джонс рассказал, что именно Даниэль Дюбуа является самым интересным соперником для Энтони Джошуа. Менеджер "Динамита" заверил, что Эй Джей хотел бы взять реванш у его клиента, передает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

С кем Джошуа стоило бы провести бой?

Менеджер Дюбуа вспомнил, как Джошуа после поражений от Энди Руиза и Александра Усика сразу выходил на реванш против этих соперников. В то же время Джонс высказался о готовности Дюбуа к такому возможному реваншу против Джошуа.

Если не брать Фьюри, то Дюбуа – самый интересный вариант для Джошуа. Энтони очень конкурентный боксер, он хочет отвечать на поражения. Он сразу пошел на реванш с Руисом, попытался отомстить Усику. Дюбуа готов ко второму бою с Джошуа, хотя понимает, что Энтони хочет мести,

– заявил менеджер Дюбуа.

К слову, стало известно о желании Джошуа подраться в андеркарде вечера бокса в Гане 20 декабря.

Отметим, что последний раз Энтони выходил в ринг в сентябре прошлого года, когда был нокаутирован как раз Даниэлем Дюбуа. Это поражение стало четвертым для Эй Джея при 28-ми победных боях (25 – нокаутом). В то же время Дюбуа в июле 2025-го проиграл нокаутом Александру Усику.

Джошуа хочет присоединиться к лагерю Усика?