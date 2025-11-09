Сем Джонс розповів, що саме Даніель Дюбуа є найцікавішим суперником для Ентоні Джошуа. Менеджер "Динаміта" запевнив, що Ей Джей хотів би взяти реванш у його клієнта, передає 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

З ким Джошуа варто було б провести бій?

Менеджер Дюбуа пригадав, як Джошуа після поразок від Енді Руїза та Олександра Усика одразу виходив на реванш проти цих суперників. Водночас Джонс висловився про готовність Дюбуа до такого можливого реваншу проти Джошуа.

Якщо не брати Ф'юрі, то Дюбуа – найцікавіший варіант для Джошуа. Ентоні дуже конкурентний боксер, він хоче відповідати на поразки. Він відразу пішов на реванш з Руїсом, спробував помститися Усику. Дюбуа готовий до другого бою з Джошуа, хоча розуміє, що Ентоні хоче помсти,

– заявив менеджер Дюбуа.

До слова, стало відомо про бажання Джошуа побитись в андеркарді вечора боксу у Гані 20 грудня.

Відзначимо, що востаннє Ентоні виходив у ринг у вересні минулого року, коли був нокаутований якраз Даніелем Дюбуа. Ця поразка стала четвертою для Ей Джея при 28-ми переможних боях (25 – нокаутом). Водночас Дюбуа у липні 2025-го програв нокаутом Олександру Усику.

