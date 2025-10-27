Ім'я наступного суперника для Кабаєла невідоме. Проте німецький супертяж обрав собі опонента, якому кинув виклик на бій, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

Кому кинув виклик Кабаєл?

Агіт Кабаєл заявив, що він та його команда підготували бій в Німеччині. Окрім того, боксер заявив, що фанати чекають на його поєдинок

Проте Кабаєл наголосив, що єдина проблема це те, що у нього досі немає суперника. Тому непереможений боксер кинув виклик Даніелю Дюбуа.

Я чув, що у Дюбуа теж немає суперника. Чому б не Кабаєл – Дюбуа? Я готовий до всіх,

– сказав Кабаєл.

Раніше німецьке видання Bild повідомило, коли Агіт Кабаєл проведе наступний бій. Німецький боксер битиметься у січні 2026 року в Обергаузені.

Що відомо про Кабаєла та Дюбуа?