Ім'я наступного суперника для Кабаєла невідоме. Проте німецький супертяж обрав собі опонента, якому кинув виклик на бій, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.
Читайте також У нього війна у крові, – Ітаума закликав Усика дати титульний бій Вордлі
Кому кинув виклик Кабаєл?
Агіт Кабаєл заявив, що він та його команда підготували бій в Німеччині. Окрім того, боксер заявив, що фанати чекають на його поєдинок
Проте Кабаєл наголосив, що єдина проблема це те, що у нього досі немає суперника. Тому непереможений боксер кинув виклик Даніелю Дюбуа.
Я чув, що у Дюбуа теж немає суперника. Чому б не Кабаєл – Дюбуа? Я готовий до всіх,
– сказав Кабаєл.
Раніше німецьке видання Bild повідомило, коли Агіт Кабаєл проведе наступний бій. Німецький боксер битиметься у січні 2026 року в Обергаузені.
Що відомо про Кабаєла та Дюбуа?
На рахунку Агіта Кабаєла 26 поєдинків у кар'єрі. За цей час німецький боксер не зазнав жодної поразки у професійному ринзі.
Востаннє Кабаєл бився у лютому 2025 року. Тоді німець нокаутував Чжана Чжілея у лютому 2025 року.
Даніель Дюбуа востаннє бився проти Олександра Усика у липні 2025 року. Британець опинився у нокауті у п'ятому раунді, зазнавши третьої поразки у 25 поєдинках.
Френк Воррен розкрив плани Даніеля Дюбуа на майбутнє. Промоутер заявив, що боксеру готують великий поєдинок у наступному році.