Имя следующего соперника для Кабаэла неизвестно. Однако немецкий супертяжеловес выбрал себе оппонента, которому бросил вызов на бой, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

Читайте также У него война в крови, – Итаума призвал Усика дать титульный бой Уордли

Кому бросил вызов Кабаел?

Агит Кабаел заявил, что он и его команда подготовили бой в Германии. Кроме того, боксер заявил, что фанаты ждут его поединок

Однако Кабаел отметил, что единственная проблема это то, что у него до сих пор нет соперника. Поэтому непобежденный боксер бросил вызов Даниэлю Дюбуа.

Я слышал, что у Дюбуа тоже нет соперника. Почему бы не Кабаэл – Дюбуа? Я готов ко всем,

– сказал Кабаэл.

Ранее немецкое издание Bild сообщило, когда Агит Кабаел проведет следующий бой. Немецкий боксер будет драться в январе 2026 года в Обергаузене.

Что известно о Кабаэле и Дюбуа?