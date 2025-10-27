Имя следующего соперника для Кабаэла неизвестно. Однако немецкий супертяжеловес выбрал себе оппонента, которому бросил вызов на бой, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.
Читайте также У него война в крови, – Итаума призвал Усика дать титульный бой Уордли
Кому бросил вызов Кабаел?
Агит Кабаел заявил, что он и его команда подготовили бой в Германии. Кроме того, боксер заявил, что фанаты ждут его поединок
Однако Кабаел отметил, что единственная проблема это то, что у него до сих пор нет соперника. Поэтому непобежденный боксер бросил вызов Даниэлю Дюбуа.
Я слышал, что у Дюбуа тоже нет соперника. Почему бы не Кабаэл – Дюбуа? Я готов ко всем,
– сказал Кабаэл.
Ранее немецкое издание Bild сообщило, когда Агит Кабаел проведет следующий бой. Немецкий боксер будет драться в январе 2026 года в Обергаузене.
Что известно о Кабаэле и Дюбуа?
На счету Агита Кабаэла 26 поединков в карьере. За это время немецкий боксер не потерпел ни одного поражения в профессиональном ринге.
Последний раз Кабаел дрался в феврале 2025 года. Тогда немец нокаутировал Чжана Чжилея в феврале 2025 года.
Даниэль Дюбуа в последний раз дрался против Александра Усика в июле 2025 года. Британец оказался в нокауте в пятом раунде, потерпев третье поражение в 25 поединках.
Фрэнк Уоррен раскрыл планы Даниэля Дюбуа на будущее. Промоутер заявил, что боксеру готовят большой поединок в следующем году.