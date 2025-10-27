Противостояние в Лондоне закончилось досрочной победой Фабио Уордли над Джозефом Паркером в 11-м раунде. Его земляк Мозес Итаума поделился впечатлениями от поединка и заговорил о бое Уордли против Александра Усика, передает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Frank Warren's Queensberry Promotions.

Что сказал Итаума о бое Паркер – Уордли и следующей битве с Усиком?

20-летний непобедимый боксер рассказал, что уже во втором раунде боя в Лондоне подумал, что Уордли сейчас нокаутирует Джозефа Паркера. В следующих раундах у него тоже возникала такая мысль. В то же время Итаума призвал дать Уордли титульный поединок против Усика.

Уже во втором раунде подумал, что Уордли сейчас снесет Паркера с ринга. То же самое и в третьем. Но потом, кажется, он не выиграл больше ни одного раунда. Парень крепкий, настоящий боец – у него война в крови. Уордли заслужил шанс драться с Усиком. Он побеждал Аделее, Кларка, Гуни, а теперь нокаутировал Паркера. Дайте ему титульный бой,

– заявил Итаума.

Интересно, что ветеран бокса Дерек Чисора также уже успел высказаться о бое Усика против Уордли. Британец уверен в победе боксера из Крыма.

"Если Уордли выйдет в ринг против Александра Усика, Фабио не продержится и трех раундов – его разобьют вдребезги. Говорю это потому, что хорошо знаю Александра и его стиль боя", – слова Чисоры процитировало издание The Sun.

Что известно о бое Усик – Уордли?