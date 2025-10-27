Протистояння у Лондоні закінчилось достроковою перемогою Фабіо Вордлі над Джозефом Паркером в 11-му раунді. Його земляк Мозес Ітаума поділився враженнями від поєдинку та заговорив про бій Вордлі проти Олександра Усика, передає 24 Канал із посиланням на ютуб-канал Frank Warren's Queensberry Promotions.

До теми Вордлі яскраво нокаутував Паркера і став наступним суперником Усика: відеоогляд бою

Що сказав Ітаума про бій Паркер – Вордлі та наступну битву з Усиком?

20-річний непереможний боксер розповів, що вже у другому раунді бою в Лондоні подумав, що Вордлі зараз нокаутує Джозефа Паркера. У наступних раундах у нього теж виникала така думка. Водночас Ітаума закликав дати Вордлі титульний поєдинок проти Усика.

Уже в другому раунді подумав, що Вордлі зараз знесе Паркера з рингу. Те саме й у третьому. Але потім, здається, він не виграв більше жодного раунду. Хлопець міцний, справжній боєць – у нього війна в крові. Вордлі заслужив шанс битися з Усиком. Він перемагав Аделеє, Кларка, Гуні, а тепер нокаутував Паркера. Дайте йому титульний бій,

– заявив Ітаума.

Цікаво, що ветеран боксу Дерек Чісора також вже встиг висловитись про бій Усика проти Вордлі. Британець впевнений у перемозі боксера з Криму.

"Якщо Вордлі вийде в ринг проти Олександра Усика, Фабіо не протримається й трьох раундів – його розіб’ють вщент. Кажу це тому, що добре знаю Олександра та його стиль бою", – слова Чісори процитувало видання The Sun.

Що відомо про бій Усик – Вордлі?