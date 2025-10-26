На кону бою Джозефа Паркера проти Фабіо Вордлі стояло право у майбутньому побитися з абсолютним чемпіоном світу у хевівейті Олександром Усиком, тому ціна помилка була дуже великою. Зі старту поєдинку жоден із боксерів не став форсувати подій, інформує 24 Канал.

До теми Зустрічався з Усиком, бив Вайлдера: цікаві факти про Джозефа Паркера

Як закінчився бій Паркер – Вордлі?

У першому раунді бійці працювали переважно джебом, використовуючи тактику розвідування. Перед гонгом Паркер солідно стряхнув британця. Це розізлило Фабіо, який завдав багато проблем супернику у наступній трихвилинці. Вордлі завдав про цілу гору ударів. Здавалось, що ось-ось і Паркер впаде, але уникнув швидкого нокдауну.

Четвертий та п'ятий раунди не були за тотальної переваги Вордлі. Джозеф створив не мало проблем супернику біля канатів, але Фабіо відповів соковитим аперкотом та боковим. Удари британського боксера були трохи точнішими, аніж новозеландця, тому четвертий раунд був точно за ним.

Що не скажеш про наступний. Тут був доволі рівний, атакувальний бокс від обох бійців. Паркер декілька разів потужно приклався джебом по голові та корпусу Вордлі.



Паркер – Вордлі / Фото Getty Images

Екватора цікавого протистояння боксери дістались дуже швидко. Шостий раунд гарантовано забрав собі у скарбничку Паркер. Джозеф пригадав свої одіозні заяви про перемогу над Вордлі, які лунали ще перед боєм. Новозеландець змусив Фабіо відступати, активно атакував та нічого не дав створити у відповідь.

Сьомий, восьмий та дев'ятий раунди були за переваги тимчасового чемпіона WBO. Паркер постійно працював джебом та викидував боковий, що не дозволило Вордлі скоротити дистанцію.

Десятий раунд став справжньою окрасою бою для глядачів. Фабіо відчув на собі усю міць Паркера, який завдав декілька непоганих комбінацій. Попри це Вордлі був близький до того, аби відправити суперника у нокдаун.

В одинадцятому раунді Вордлі вибухнув серією ударів. Ціллю британця стала голова Паркера. Фабіо затиснув Джозефа біля канатів та без перестанку пробивав у голову суперника. Суддя припинив безжальне побиття Джозефа та сигналізував про перемогу Вордллі нокаутом у передостанньому раунді.

Фабіо без сил, але щасливий впав на канвас.

Як Вордлі нокаутував Паркер в 11-му раунді: дивіться відео

Паркер цієї ночі так і не зумів завдати Вордлі першої поразки у його кар'єрі. Фабіо здобув свою ювілейну 20-ту перемогу на профі-рингу та 19-ту – нокаутом (дані BoxRec). Також за його спиною є нічия із земляком Фрейзером Кларком (2024).

Натомість новозеландець зазнав своєї четвертої поразки у професіоналах. І знову від представника британського боксу. До цього Паркер програвав Ентоні Джошуа, Ділліану Вайту та Джо Джойсу. Загалом статистика Джозефа виглядає наступним чином – 36 перемог (24 – нокаутом) та 4 поразки у 40-ка боях.

Відеоогляд бою Паркер – Вордлі

