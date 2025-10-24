Джозеф Паркер понад 15 років виступає у професійному ринзі. 24 канал розповідає, що відомо про новозеландського боксера, його кар'єру та особисте життя.

Що відомо про кар'єру Паркера?

Джозеф Паркер народився 9 січня 1992 року в Окленді, Нова Зеландія. Любов до боксу у юного хлопця виникла від батька Демпсі Паркера, якого назвали на честь зірки американського боксу з 1914 по 1927 рік Джека Демпсі.

Кар'єра Джозефа Паркера у професійному ринзі почалася у 2009 році. Боксер з Нової Зеландії провів 39 поєдинків – на його рахунку 36 перемог (24 з них нокаутом) та 3 поразки.

Які проблеми мав Паркер?

Джозеф Паркер мав проблеми у дитинстві. Новозеландський боксер був схильний до фастфуду, зокрема McDonald's.



Паркер мав надмірну вагу через споживання великої кількості шкідливої їжі. Зрештою тренер новозеландця допоміг йому триматися у формі та контролював, що та як споживає боксер.

Як Паркер став першим чемпіоном світу?

Джозеф Паркер у 2016 році став першим чемпіоном світу у надважкій вазі з Нової Зеландії. Тайсон Ф'юрі через особисті проблеми у житті відмовився від титулів WBO та WBA.

Було прийнято рішення провести бій між Джозефом Паркером та Енді Руїсом-молодшим за вакантний титул WBO. У листопаді того ж року команди боксери уклали контракт, а поєдинок відбувся 10 грудня.

До слова. Джозеф Паркер у 2016 році став "Спортсменом року". Новозеландський боксер отримав відзнаку на церемонії Aotearoa Māori Sports Awards.

Агресивний Паркер діяв обережно у поєдинку проти Руїса-молодшого, тоді як мексиканець дотримувався подібної тактики. У результаті за підсумком 12 раундів судді роздільним рішенням (115 – 113, 115 – 113, 114 – 114) віддали перемогу Джозефу.

Кому програвав Паркер?

Джозеф Паркер має три поразки у своїй кар'єрі. Відзначимо, що у професійному ринзі новозеландський боксер програвав лише представникам Великої Британії.

У 2018 році Паркер бився проти Ентоні Джошуа. Новозеландський боксер поступився британцю одноголосним рішенням суддів та втратив титул чемпіона світу за версію WBO у надважкій вазі.

У тому ж році Джозеф Паркер побився з Ділліаном Вайтом. Боксери показали дуже видовищний поєдинок та обидва побували у нокдауні. Проте все-таки судді віддали перемогу британцю одноголосним рішенням.

У 2022 році Джозеф Паркер зустрівся з Джо Джойсом. Новозеландський боксер вперше у своїй кар'єрі зазнав дострокової поразки.

Джойс витримав натиск Паркера, а в 11 раунді відправив новозеландця на канвас. Британський боксер завершив поєдинок, влучно поціливши лівим хуком у голову Джозефа.

Як Паркер зупинив Вайлдера?

23 грудня 2023 року Джозеф Паркер зустрівся з Деонтеєм Вайлдером. Боксер з Нової Зеландії вважався андердогом поєдинку, але зумів зупинити відомого нокаутера.

Вайлдер не зміг нокаутувати Паркера, який був активніше за новозеландця та виграв майже усі раунди. У підсумку Джозеф здолав американського боксера одноголосним рішенням суддів.

Що відомо про особисте життя Паркера?

Джозеф Паркер познайомився зі своєю майбутньою дружиною Лайн Тавітою у шкільні роки. Боксер та його кохана навчалися в одному коледжі імені Марселіна в Окленді.

Їх стосунки почалися тоді, коли Джозеф та Лайн були підлітками. У подружжя шестеро дітей: чотири доньки – Елізабет, Шило, Мікаела, Есме та два сини – Джозеф та Клаус.

У 2025 році Паркер перевіз усю сім'ю в Ірландію. Боксер захотів, щоб його родина була поруч з ним під час його підготовки у тренувальному таборі.

Чи зустрічався Паркер з Усиком?

Джозеф Паркер зустрічався з Олександром Усиком, але не в ринзі. У 2025 році новозеландський та український боксери перетнулися у квітні в Італії.

Паркер та Усик завітали на турнір з кулачних боїв Bare Knuckle 2025. Джозеф та Олександр тепло привітали одне одного, а новозеландець опублікував відео, де обіймається з українським чемпіоном.

Нагадаємо, що WBO зобов'язала Олександра Усика захищати титул у бою проти Джозефа Паркера. Проте український боксер подав запит щодо відтермінування поєдинку через травму спини та отримав позитивну відповідь від організації.