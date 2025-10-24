Джозеф Паркер более 15 лет выступает в профессиональном ринге. 24 канал рассказывает, что известно о новозеландском боксере, его карьере и личной жизни.
Читайте также Паркер обратился к Усику: что временный чемпион требует у украинца
Что известно о карьере Паркера?
Джозеф Паркер родился 9 января 1992 года в Окленде, Новая Зеландия. Любовь к боксу у юного парня возникла от отца Демпси Паркера, которого назвали в честь звезды американского бокса с 1914 по 1927 год Джека Демпси.
Карьера Джозефа Паркера в профессиональном ринге началась в 2009 году. Боксер из Новой Зеландии провел 39 поединков – на его счету 36 побед (24 из них нокаутом) и 3 поражения.
Какие проблемы были у Паркера?
Джозеф Паркер имел проблемы в детстве. Новозеландский боксер был склонен к фастфуду, в частности McDonald's.
Паркер в детстве / Фото Stuff
Паркер имел избыточный вес из-за потребления большого количества вредной пищи. В конце концов тренер новозеландца помог ему держаться в форме и контролировал, что и как потребляет боксер.
Как Паркер стал первым чемпионом мира?
Джозеф Паркер в 2016 году стал первым чемпионом мира в супертяжелом весе из Новой Зеландии. Тайсон Фьюри из-за личных проблем в жизни отказался от титулов WBO и WBA.
Было принято решение провести бой между Джозефом Паркером и Энди Руисом-младшим за вакантный титул WBO. В ноябре того же года команды боксеры заключили контракт, а поединок состоялся 10 декабря.
К слову. Джозеф Паркер в 2016 году стал "Спортсменом года". Новозеландский боксер получил награду на церемонии Aotearoa Māori Sports Awards.
Агрессивный Паркер действовал осторожно в поединке против Руиса-младшего, тогда как мексиканец придерживался подобной тактики. В результате по итогам 12 раундов судьи раздельным решением (115 – 113, 115 – 113, 114 – 114) отдали победу Джозефу.
Паркер – Руис-младший: смотрите видео
Кому проигрывал Паркер?
Джозеф Паркер имеет три поражения в своей карьере. Отметим, что в профессиональном ринге новозеландский боксер проигрывал только представителям Великобритании.
В 2018 году Паркер дрался против Энтони Джошуа. Новозеландский боксер уступил британцу единогласным решением судей и потерял титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе.
Джошуа – Паркер: смотрите видео
В том же году Джозеф Паркер подрался с Диллианом Уайтом. Боксеры показали очень зрелищный поединок и оба побывали в нокдауне. Однако все-таки судьи отдали победу британцу единогласным решением.
Паркер – Уайт: смотрите видео
В 2022 году Джозеф Паркер встретился с Джо Джойсом. Новозеландский боксер впервые в своей карьере потерпел досрочное поражение.
Джойс выдержал натиск Паркера, а в 11 раунде отправил новозеландца на канвас. Британский боксер завершил поединок, точно попав левым хуком в голову Джозефа.
Джойс – Паркер: смотрите видео
Как Паркер остановил Уайлдера?
23 декабря 2023 года Джозеф Паркер встретился с Деонтеем Уайлдером. Боксер из Новой Зеландии считался андердогом поединка, но сумел остановить известного нокаутера.
Уайлдер не смог нокаутировать Паркера, который был активнее новозеландца и выиграл почти все раунды. В итоге Джозеф одолел американского боксера единогласным решением судей.
Уайлдер – Паркер: смотрите видео
Что известно о личной жизни Паркера?
Джозеф Паркер познакомился со своей будущей женой Лайн Тавитой в школьные годы. Боксер и его возлюбленная учились в одном колледже имени Марселина в Окленде.
Их отношения начались тогда, когда Джозеф и Лайн были подростками. У супругов шестеро детей: четыре дочери – Элизабет, Шило, Микаэла, Эсме и два сына – Джозеф и Клаус.
В 2025 году Паркер перевез всю семью в Ирландию. Боксер захотел, чтобы его семья была рядом с ним во время его подготовки в тренировочном лагере.
Встречался ли Паркер с Усиком?
Джозеф Паркер встречался с Александром Усиком, но не в ринге. В 2025 году новозеландский и украинский боксеры пересеклись в апреле в Италии.
Паркер и Усик посетили турнир по кулачным боям Bare Knuckle 2025. Джозеф и Александр тепло поздравили друг друга, а новозеландец опубликовал видео, где обнимается с украинским чемпионом.
Паркер встретился с Усиком: смотрите видео
Напомним, что WBO обязала Александра Усика защищать титул в бою против Джозефа Паркера. Однако украинский боксер подал запрос об отсрочке поединка из-за травмы спины и получил положительный ответ от организации.