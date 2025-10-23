33-летний новозеландский боксер не понимает Александра Усика, который продолжает медлить со следующим боем и сохранять чемпионские пояса. Джозеф Паркер попросил абсолютного чемпиона мира в хевивейте поспешить с решением относительно своих титулов, передает 24 Канал со ссылкой на The Mirror.

Вот это да "Стали переоценивать": спортивный комментатор выдал унизительную оценку боксерскому наследию Усика

Что Паркер сказал Усику?

Джозеф добавил, что в хевивейте все ждут решения Усика, ведь хотят проводить титульные поединки.

Знаете, я не совсем понимаю, почему Усик так долго ждет. Он – замечательный чемпион, достиг большого, но всем в хевивейте хочется больше движения с чемпионскими поясами. Поэтому, Усик, давай активнее, нам нужно больше действий,

– заявил Паркер.

Отметим, что Сергей Лапин, директор команды Усика, рассказал в интервью The Ring, что следующий соперник Александра определится в бою Паркер – Уордли.

В то же время Сэм Джонс, менеджер Даниэля Дюбуа, заявил в комментарии Seconds Out, что его клиент может тоже провести бой против триумфатора боя Паркер – Уордли.

"Я внимательно слежу за этим, потому что, по моему мнению, Даниэль Дюбуа может встретиться с победителем того боя (между Джозефом Паркером и Фабио Уордли). Он будет на поединке, как внимательный наблюдатель. Если Тайсон Фьюри возвращается, именно с ним Усик захочет драться. Это денежный бой для Александра, поэтому победитель окажется в отличной позиции в любом случае. Если Усик освободит свой пояс, вы получите потенциально следующего чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе – и бой между ним и Дюбуа будет грандиозным", – заявил Джонс.

Почему сорвался бой Усик – Паркер?