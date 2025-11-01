Дерек Чисора предположил, согласится ли Александр Усик подраться с Фабио Уордли, который 25 октября нокаутировал Джозефа Паркера. Благодаря этой победе Уордли стал обязательным претендентом на бой против непобедимого украинца, пишет 24 Канал со ссылкой на The Sun.

Что сказал Чисора о вероятном бое Усик – Уордли?

Британский опытный боксер уверен, что в следующем бою соперником Уордли не станет Усик. Чисора заявил, что его земляк получит реванш против Джозефа Паркера.

Я думаю, что Фабио Уордли проведет реванш с Паркером. Знаете, что сделает Усик? Он потеряет титул, откажется от пояса WBO, чтобы потом встретиться с победителем. Но есть такая поговорка: хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах,

– заявил Чисора.

Интересно, что ранее Паркер предположил, насколько существует вероятность, что он получит реванш против Уордли. Новозеландец не верит, что снова выйдет в ринг против Фабио уже в своем следующем бою. В то же время уверен, что когда-то в будущем ему дадут реванш против Уордли.

"Уордли показал, что является настоящим воином. Я ему желаю всего наилучшего и надеюсь когда-то на реванш. Но сейчас, к сожалению, он уже имеет большой поединок впереди, а я иду своей дорогой. Однако рассчитываю на еще один бой с Уордли", – процитировало слова Джозефа издание Sky Sports.

Что известно о вероятном бое Усик – Уордли?