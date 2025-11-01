Дерек Чісора припустив, чи погодиться Олександр Усик побитись із Фабіо Вордлі, який 25 жовтня нокаутував Джозефа Паркера. Завдяки цій перемозі Вордлі став обов'язковим претендентом на бій проти непереможного українця, пише 24 Канал із посиланням на The Sun.

Що сказав Чісора про ймовірний бій Усик – Вордлі?

Британський досвідчений боксер впевнений, що у наступному бою суперником Вордлі не стане Усик. Чісора заявив, що його земляк отримає реванш проти Джозефа Паркера.

Я думаю, що Фабіо Вордлі проведе реванш з Паркером. Знаєте, що зробить Усик? Він втратить титул, відмовиться від поясу WBO, щоб потім зустрітися з переможцем. Але є така приказка: хочеш розсмішити Бога – розкажи йому про свої плани,

– заявив Чісора.

Цікаво, що раніше Паркер припустив, наскільки існує ймовірність, що він отримає реванш проти Вордлі. Новозеландець не вірить, що знову вийде у ринг проти Фабіо вже у своєму наступному бою. Водночас впевнений, що колись у майбутньому йому дадуть реванш проти Вордлі.

"Вордлі показав, що є справжнім воїном. Я йому бажаю всього найкращого та сподіваюся колись на реванш. Але зараз, на жаль, він уже має великий поєдинок попереду, а я йду своєю дорогою. Однак розраховую на ще один бій з Вордлі", – процитувало слова Джозефа видання Sky Sports.

Що відомо про ймовірний бій Усик – Вордлі?