Александр Усик попросил отсрочить переговоры о бое с Джозефом Паркером из-за давней травмы. Несмотря на это новозеландский боксер назвал другую причину отказа Усика от поединка, передает 24 Канал со ссылкой на The Ariel Helwani Show.

Почему Усик отказался от боя с Паркером?

Паркер уверен, что Усик просто искал более привлекательный в плане денег поединок.

Действительно ли Усик отказался драться со мной? Да. Не думаю, что это из-за страха или нежелания принять вызов. Просто я из небольшой страны – Новой Зеландии, с Самоа, что расположена на другом конце света. Бойцы из других регионов имеют большую фан-базу, больше внимания. Возможно, причина в том, что поединок с кем-то другим был бы финансово выгоднее,

– заявил Джозеф.

Отметим, что после поражения новозеландец предположил, насколько вероятен его реванш против Фабио Уордли.

"Уордли показал, что является настоящим воином. Я ему желаю всего наилучшего и надеюсь когда-то на реванш. Но сейчас, к сожалению, он уже имеет большой поединок впереди, а я иду своей дорогой. Однако рассчитываю на еще один бой с Уордли", – сказал Паркер в комментарии Sky Sports.

Что известно о бое Паркер – Уордли?