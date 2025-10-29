25 октября Джозеф Паркер был нокаутирован в 11-м раунде в поединке против Фабио Уордли. Несмотря на это поражение Александр Красюк уверен в ярком будущем новозеландского боксера, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing King Media.

Что сказал Красюк о будущем Паркера?

Украинский промоутер уверен, что в ближайшем будущем Паркеру покорится чемпионский титул.

Конечно. Но я думаю, что Паркер в оптимальной форме, и я уверен, что мы увидим Паркера чемпионом мира в ближайшее время,

– заявил Красюк.

Интересно, что сам Джозеф не получит реванш против Уордли в своем следующем бою, ведь Фабио благодаря триумфу стал обязательным претендентом на поединок против Александра Усика. Однако новозеландец верит, что когда-то в будущем он таки во второй раз выйдет в один ринг против своего обидчика. Его слова процитировало издание Sky Sports.

"Уордли показал, что является настоящим воином. Я ему желаю всего наилучшего и надеюсь когда-то на реванш. Но сейчас, к сожалению, он уже имеет большой поединок впереди, а я иду своей дорогой. Однако рассчитываю на еще один бой с Уордли", – сказал Паркер.

Что известно о бое Паркер – Уордли?