Джозеф Паркер рассказал, почему решил драться с Фабио Уордли, а не ждать момента, когда согласится на поединок Александр Усик. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing Scene.

Читайте также "Без тени сомнения": известный тренер рассказал, кто сможет победить Усика

Почему Паркер согласился на бой с Уордли?

Джозеф Паркер заявил, что все завершится тем, что Александр Усик выберет другого соперника. Новозеландец отметил, что он просто хотел драться, поскольку тренируется с марта там намеревался провести поединок летом или в октябре.

Карьера Уордли – это нечто особенное, парень не выступал в любителях. Согласитесь, начать с такого и выйти на уровень – это стоит восхищения,

– сказал Паркер.

Ранее Джозеф Паркер в интервью для The Ring говорил о бое с Александром Усиком. Новозеландский боксер выступил с дерзким заявлением относительно абсолютного чемпиона мира.

"Сейчас я просто беспокоюсь о том, что могу контролировать, и о тех, кто стоит передо мной, и я просто буду драться бой за боем. Нет смысла смотреть вперед, потому что так можно застрять. Если Усик будет доступен, прекрасно, я разобью ему лицо. Если нет, я разберусь с тем, кто стоит передо мной", – сказал Джозеф.

Что известно об Усике – Паркер?