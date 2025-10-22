Джозеф Паркер рассказал, почему решил драться с Фабио Уордли, а не ждать момента, когда согласится на поединок Александр Усик. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing Scene.
Почему Паркер согласился на бой с Уордли?
Джозеф Паркер заявил, что все завершится тем, что Александр Усик выберет другого соперника. Новозеландец отметил, что он просто хотел драться, поскольку тренируется с марта там намеревался провести поединок летом или в октябре.
Карьера Уордли – это нечто особенное, парень не выступал в любителях. Согласитесь, начать с такого и выйти на уровень – это стоит восхищения,
– сказал Паркер.
Ранее Джозеф Паркер в интервью для The Ring говорил о бое с Александром Усиком. Новозеландский боксер выступил с дерзким заявлением относительно абсолютного чемпиона мира.
"Сейчас я просто беспокоюсь о том, что могу контролировать, и о тех, кто стоит передо мной, и я просто буду драться бой за боем. Нет смысла смотреть вперед, потому что так можно застрять. Если Усик будет доступен, прекрасно, я разобью ему лицо. Если нет, я разберусь с тем, кто стоит передо мной", – сказал Джозеф.
Что известно об Усике – Паркер?
Александра Усика WBO обязала защищать титул после боя с Даниэлем Дюбуа. Главным претендентом был Джозеф Паркер.
Усик попросил отсрочку у WBO, объяснив, что ему надо залечить давнюю травму спины. Организация предоставила отсрочку украинцу.
Джозеф Паркер 25 октября будет драться против Фабио Уордли. Победитель боя станет главным претендентом на бой с Усиком.