33-річний новозеландський боксер не розуміє Олександра Усика, який продовжує зволікати з наступним боєм та зберігати чемпіонські пояси. Джозеф Паркер попросив абсолютного чемпіона світу у хевівейті поспішити із рішенням щодо своїх титулів, передає 24 Канал із посиланням на The Mirror.
Оце так "Стали переоцінювати": спортивний коментатор видав принизливу оцінку боксерській спадщині Усика
Що Паркер сказав Усику?
Джозеф додав, що у хевівейті усі чекають рішення Усика, адже хочуть проводити титульні поєдинки.
Знаєте, я не зовсім розумію, чому Усик так довго чекає. Він – чудовий чемпіон, досяг великого, але всім у хевівейті хочеться більше руху з чемпіонськими поясами. Тож, Усик, давай активніше, нам потрібно більше дій,
– заявив Паркер.
Відзначимо, що Сергій Лапін, директор команди Усика, розповів в інтерв'ю The Ring, що наступний суперник Олександра визначиться у бою Паркер – Вордлі.
Водночас Сем Джонс, менеджер Даніеля Дюбуа, заявив у коментарі Seconds Out, що його клієнт може теж провести бій проти тріумфатора бою Паркер – Вордлі.
"Я уважно стежу за цим, тому що, на мою думку, Даніель Дюбуа може зустрітися з переможцем того бою (між Джозефом Паркером і Фабіо Вордлі). Він буде на поєдинку, як уважний спостерігач. Якщо Тайсон Ф’юрі повертається, саме з ним Усик захоче битися. Це грошовий бій для Олександра, тож переможець опиниться у чудовій позиції в будь-якому разі. Якщо Усик звільнить свій пояс, ви отримаєте потенційно наступного чемпіона світу за версією WBO у надважкій вазі – і бій між ним та Дюбуа буде грандіозним", – заявив Джонс.
Чому зірвався бій Усик – Паркер?
Паркер був обов'язковим претендентом по лінії WBO на бій проти Усика. Організація навіть дала сторонам боксерів 30 днів на те, аби домовитись про поєдинок.
Олександр попросив відтермінувати перемовини через давню травму. У WBO пішли на зустріч Усику.
Тому Джозефу призначили бій проти Вордлі, який відбудеться 25 жовтня на арені "О2" у Лондоні.
Паркер зізнався, чому не став чекати на Усика.