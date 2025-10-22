Вечір боксу буде організований промоутерською компанією Queensberry Promotions під керівництвом Френка Воррена. На кону протистояння Джозеф Паркер – Фабіо Вордлі стоятиме право побитись із Олександром Усиком, пише 24 Канал.
До теми Анонс бою Паркер – Вордлі: на кону право побитись із Усиком
Де дивитись бій Паркер – Вордлі?
На кону бою Паркер – Вордлі стоятиме не лише шанс провести бій із абсолютним чемпіоном світу у хевівейті, а й тимчасові чемпіонські пояси за версіями WBO та WBA. Ними володіють боксери до очного протистояння.
Початок вечора боксу 25 жовтня у Лондоні розпочнеться – о 16:00 (за київським часом). Бій Паркера проти Вордлі, який очолить боксерську подію, стартуватиме близько 00:30 ночі вже 26 жовтня.
Пряму трансляцію вечора боксу можна буде переглянути на стрімінговому сервісі DAZN.
Нагадаємо, що директор команди українського абсолютного чемпіона Сергій Лапін в інтерв'ю The Ring підтвердив інформація Френка Воррена про те, що тріумфатор пари Паркер – Вордлі вийде у майбутньому на Усика. Повернення Олександра планується у першій половині наступного 2026 року.
У випадку, якщо Усик відмовиться від поєдинку проти переможця бою Паркер – Вордлі, то буде змушений звільнити титул WBO.
Сам український боксер вже заявив, що вже розпочав підготовку до наступного бою у своєму тренувальному таборі. Окрім того, Усик заспокоїв своїх прихильників стосовно останнього бою на профі-рингу. Олександр не збирається покидати ринг ще три роки. Його слова процитувало Україна Сейчас.
До 41 року я буду боксувати. А далі побудую академію спорту, буду там тренувати й тренуватися,
– заявляв Усик.
Що відомо про статистику Паркера та Вордлі?
Фабіо Вордлі провів у професіоналах 19 переможних боїв (18 – нокаутом), розписавши одну нічию (дані BoxRec). Востаннє британець виходив у ринг 7 червня 2025, коли переміг австралійця Джастіса Гуні в Іпсвічі.
Паркер має за своєю спиною 39 поєдинків, у яких здобув 36 звитяг (24 – нокаутом), зазнавши при цьому 3-х поразок. Джозеф провів свій крайній двобій у лютому 2025 року, коли легко нокаутував Мартіна Баколе із ДР Конго.