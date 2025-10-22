Вечер бокса будет организован промоутерской компанией Queensberry Promotions под руководством Фрэнка Уоррена. На кону противостояния Джозеф Паркер – Фабио Уордли будет стоять право подраться с Александром Усиком, пишет 24 Канал.

Где смотреть бой Паркер – Уордли?

На кону боя Паркер – Уордли будет стоять не только шанс провести бой с абсолютным чемпионом мира в хевивейте, но и временные чемпионские пояса по версиям WBO и WBA. Ими владеют боксеры до очного противостояния.

Начало вечера бокса 25 октября в Лондоне начнется – в 16:00 (по киевскому времени). Бой Паркера против Уордли, который возглавит боксерское событие, стартует около 00:30 ночи уже 26 октября.

Прямую трансляцию вечера бокса можно будет посмотреть на стриминговом сервисе DAZN.

Напомним, что директор команды украинского абсолютного чемпиона Сергей Лапин в интервью The Ring подтвердил информация Фрэнка Уоррена о том, что триумфатор пары Паркер – Уордли выйдет в будущем на Усика. Возвращение Александра планируется в первой половине следующего 2026 года.

В случае, если Усик откажется от поединка против победителя боя Паркер – Уордли, то будет вынужден освободить титул WBO.

Сам украинский боксер уже заявил, что уже начал подготовку к следующему бою в своем тренировочном лагере. Кроме того, Усик успокоил своих сторонников относительно последнего боя на профи-ринге. Александр не собирается покидать ринг еще три года. Его слова процитировало Украина Сейчас.

До 41 года я буду боксировать. А дальше построю академию спорта, буду там тренировать и тренироваться,

– заявлял Усик.

