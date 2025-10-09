Бывший чемпион мира Карл Фроч назвал вероятный гонорар Александра Усика за бой против Джозефа Паркера. Если прислушаться к его словам, то украинский боксер заработал совсем немного, как для прощального боя на профи-ринге, пишет 24 Канал со ссылкой на Froch On Fighting.

Каким будет гонорар Усика за потенциальный бой против Паркера?

По словам Фроча, Усик может заработать за этот поединок только 10-15 миллионов долларов.

Напомним, что переговоры между командами Усика и Паркера относительно возможного боя уже были. Но попросил отсрочить их из-за давней травмы спины. Поэтому Джозефу назначили бой против Фабио Уордли, который запланирован на 25 октября 2025 года.

К слову, ветеран бокса Дерек Чисора уже сделал судьбоносный прогноз на бой Паркер – Уордли.

"Мой прогноз на бой Паркер – Уордли: победа Фабио нокаутом. Он настоящий зверь и имеет что доказать после последнего боя. Поверьте, Паркер тоже сильный, но победит именно Уордли. Это будет напряженный поединок", – цитировало слова Чисоры издание Seconds Out Boxing News.

Что известно о возможном поединке Усик – Паркер?