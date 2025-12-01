"Цыганский король" рассказал, Лучше ли Кличко лучше Усика. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News 24.
Читайте также Фьюри одержал досрочную победу: соперник отказался драться
Чем Кличко лучше Усика?
Фьюри отметил, что Усик одолел многих супертяжей. Однако он не такой ударник, как Кличко.
Усик нет таких габаритов, и он не был на вершине 11 лет, как Кличко. У Александра нет подобных достижений,
– сказал Фьюри.
Ранее Усик в интервью Boxing News Online назвал победителя возможного боя между Фьюри и Энтони Джошуа. Он считает, что решением судей победит "Эй Джей".
Бути в курсі усіх боксерських поєдинків – надзвичайно просто. З betking вболівальникам доступні всі топові бої, найкращі коефіцієнти та результативні прогнози. Ліцензований букмекер – твій провідник у світі боксу!
Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри
ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)
Как дрался Фьюри против Кличко и Усика?
Фьюри дрался против Кличко в 2015 году. Тогда британский боксер победил украинца единогласным решением судей.
"Цыганский король" впервые дрался с Усиком в 2024 году. В том поединке украинский боксер одолел Фьюри – раздельным решением судей.
Второй раз Фьюри и Усик встретились в конце прошлого года. И тогда украинец во второй раз победил британца, но единогласным решением судей.